В Индии поезд въехал в толпу людей

В результате наезда поезда на толпу людей в Индии погибли несколько десятков человек, сообщает India TV.

По данным телеканала, поезд из Амритсара в Патанкот въехал в толпу людей, наблюдавших за мероприятиями по случаю индуистского праздника Дашара.

Отмечается, что люди могли выбежать на железнодорожные пути, опасаясь горящих фейерверков. По данным полиции, погибли не менее 15-20 человек.

Ранее сообщалось, что в Индии при падении микроавтобуса в ущелье погибли 17 человек.