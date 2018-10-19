СК опубликовал видео из керченского колледжа

Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал видео осмотра Керченского политехнического колледжа, где 17 октября произошли взрыв и стрельба.

Видео также содержит кадры с совещания, на котором председатель СК Александр Бастрыкин заслушал доклад о первых результатах расследования инцидента и дал поручения.

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Также показано, как следователи проводят осмотр места происшествия, изымают фрагменты пуль и рассказывают о дальнейших действиях в рамках следствия.

Ранее появились фотографии из колледжа в Керчи после атаки.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.