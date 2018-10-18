К редакции «Новой газеты» подбросили отрезанную голову барана с угрозами

Неизвестные подбросили корзину с отрезанной головой барана и угрозами в адрес главного редактора и коллектива «Новой газеты». Об этом сообщило само издание, отметив, что 17 октября неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов.

В газете прокомментировали произошедшее, связав угрозы с кампанией против издания и его журналистов в социальных сетях.

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«Утверждения о том, «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, — просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте. Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов», — говорится в тексте комментария.

В издании подчеркнули, что представляют, «откуда исходит угроза» и сообщили, что полиция проводит следственные мероприятия по факту произошедшего.