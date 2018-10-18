Преподаватель керченского колледжа рассказал о стрельбе

Один из преподавателей политехнического колледжа в Керчи рассказал о стрельбе, которая произошла накануне, 17 октября, передает РЕН ТВ.

«Не мог он быть один, выстрелы были с разных уголков здания, я бегал под окнами первого этажа, смотрел, есть ли дети с моей группы там, чтобы сказать, чтобы они через окна прыгали. Пацаны просто уже сами собой жертвовали, чтобы отвлекать стрелка, чтобы остальные убежали», — рассказал очевидец.

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Ранее был опубликован официальный список погибших в керченском колледже.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже колледже произошли взрыв и стрельба, погибли 20 человек. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, он покончил с собой.