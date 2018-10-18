Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на колледж в Керчи
В детской республиканской больнице в Симферополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке на колледж в Керчи, передает РИА «Новости».
Сообщается, что двое из трех пострадавших находятся в реанимации.
«Были доставлены трое пострадавших: двоим 15 лет, одному 16 лет — две девушки и юноша. Всем проведены операции. Двое из них в реанимации, один в отделении. У девушек минно-взрывная травма, у парня — огнестрельное ранение. В ближайшее время ожидается доставка еще двух детей из Керчи», — сообщили в больнице.
В оперативном штабе на месте происшествия сообщили, что десять раненых в результате инцидента в керченском колледже на вертолетах переправляют в Симферополь, чтобы затем на самолете отправить на лечение в Москву.
В свою очередь министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что юольшинство жертв трагедии в керченском колледже скончались от огнестрельных ранений, в больницу попали в основном пострадавшие от взрыва.
«Те, кто был ранен огнестрельно, это в основном причина смертей. А те, кто попал в стационар — это… минно-взрывные раны. Самодельное взрывное устройство, начиненное огромным количеством мелких компонентов…», — рассказала Скворцова.
Накануне в Керчи произошла атака на политехнический колледж. В совершении нападения подозревается 18-летний житель Керчи, он покончил с собой.
В результате атаки погибли 20 человек.
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