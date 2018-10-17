Аксенов: нелюдь из Керчи всегда примерно себя вел

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на данный момент мотивы, которые толкнули студента политехнического колледжа в Керчи на массовое убийство, остаются невыясненными, передает РИА «Новости».

«Сейчас главное понять, что толкнуло этого нелюдя на это преступление. Пока не понимаем. Характеризовался положительно. Директор колледжа говорит, не было даже ни разу … даже на педсовет не вызывался ни разу. Всегда примерно себя вел, не вызывал никогда подобных ситуаций», — сказал Аксенов.

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Об этом он рассказал жителям города и журналистам, которые собрались рядом с колледжем.

Ранее Аксенов рассказал, что на данный момент известно о 18 погибших. По его словам, 53 человека были ранены, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.