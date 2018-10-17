Стало известно, на какую профессию учился расстрелявший людей в Керчи
Владислав Росляков, который совершил нападение в Керченском политехническом колледже, учился в самом учреждении на электромонтажника, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ о его зачислении.
Приказ о зачислении был подписан 20 августа 2015 года, Росляков был зачислен в колледж с 1 сентября 2015 года на специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в группу МЭПЗ-15 Керченского политехнического колледжа.
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Сообщается также, что обучение Росляков оплачивалось их бюджета республики и проходило на базе основного общего образования.
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, где нашли тело Рослякова.
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