Стало известно, на какую профессию учился расстрелявший людей в Керчи

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Владислав Росляков, который совершил нападение в Керченском политехническом колледже, учился в самом учреждении на электромонтажника, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ о его зачислении.

Приказ о зачислении был подписан 20 августа 2015 года, Росляков был зачислен в колледж с 1 сентября 2015 года на специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» в группу МЭПЗ-15 Керченского политехнического колледжа.

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Сообщается также, что обучение Росляков оплачивалось их бюджета республики и проходило на базе основного общего образования.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, где нашли тело Рослякова.

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