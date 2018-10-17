Канада простит обвиненных в хранении марихуаны после ее легализации

Канадское правительство намерено снять обвинения с граждан, которых осудили за хранение 30 или менее грамм марихуаны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства.

Ранее сенат Канады легализовал марихуану. Данное решение вступит в силу в эту среду, 17 октября. По данным агентства, в этот же день канадские власти объявят об амнистии людей, которых обвинили в хранении небольшого количества марихуаны.

Канада стала первой страной-участницей G7, которая полностью легализовала марихуану. Данное решение раскритиковали управление ООН по наркотикам и преступности, а также российский МИД.