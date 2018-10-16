Полиция нашла пермского вандала, заменившего «счастье» на «смерть»

Полицейские выяснили, кто именно заменил слово «счастье» на слово «смерть» в знаменитом пермском арт-объекте «Счастье не за горами» на набережной реки Кама. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

«В настоящее время личность предполагаемого виновника установлена. Ведется дознание», — говорится в сообщении.

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Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. Подсчитано, что порча арт-объекта нанесла ущерб городу в размере около 45 тыс. руб.

Агентство РИА «Новости» отмечает, что в настоящее время надпись с набережной полностью убрали, однако власти обещают в скором времени ее вернуть.