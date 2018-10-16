Reuters: саудовские и турецкие следователи ушли с предполагаемого места убийства Хашукджи

Следственные группы Турции и Саудовской Аравии покинули саудовское генконсульство, где, согласно сообщениям СМИ, был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей.

Отмечается, что турецкая группа, которая состояла «примерно» из десяти человек и провела на предполагаемом месте преступления около девяти часов, покинула здание раньше саудовских следователей. Состав команды саудовских специалистов, а также время их нахождения в генконсульстве не уточняются.

Ранее телеканал Al Jazeera, ссылаясь на официальный источник, сообщил, что Турция нашла доказательства смерти Хашукджи.