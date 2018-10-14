Националисты начали марш в Киеве

В Киеве начался марш колонны националистов в честь 76-летия создания «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

Участники марша держат в руках украинские флаги, а также флаги организации «Правый сектор» (организация запрещена в России). Безопасность обеспечивают сотрудники полиции, которые сопровождают движение колонны.

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В марше принимают участие несколько тысяч человек, обстановка характеризуется как спокойная.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошло новое столкновение с полицией.

«Украинская повстанческая армия» и «Правый сектор» — запрещенные в России экстремистские организации.