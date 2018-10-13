Самолет потерпел крушение в ходе авиашоу в США

Легкомоторный самолет разбился в американском штате Виргиния в ходе авиашоу, пилот погиб. Об этом сообщает Fox5DC.

Инцидент произошел 12 октября в аэропорту Калпепер Риджинал. Уточняется, что речь идет о самолете Van's Aircraft RV-8.

Организаторы авиашоу сообщили, что на месте работают экстренные службы. Причина крушения самолета пока не ясна. Полиция устанавливает личность погибшего пилота.

К расследованию инцидента присоединились Национальный совет по безопасности на транспорте, Федеральное управление гражданской авиации США и полиция штата.