Пьяный петербуржец бросал венки в Вечный огонь на Марсовом поле

В Петербурге пьяный мужчина сжигал венки в Вечном огне на Марсовом поле, сообщает РИА «Новости».

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения).

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Уточняется, что на суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей.

В августе сотрудники полиции задержали в Петербурге двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике на Сенатской площади.