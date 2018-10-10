У берегов Явы произошло землетрясение магнитудой 6,0
У побережья индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
По имеющимся данным, подземные толчки были зафиксированы в среду, 10 октября, в 18.44 (21.44 мск).
Отмечается, что землетрясение произошло в 40 километрах к северо-востоку от города Сумбераняр.
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По информации USGS, очаг землетрясения залегал на глубине 10,4 километра.
Ранее сообщалось, что число жертв предыдущего землетрясения в Индонезии превысило 1,7 тысяч человек.