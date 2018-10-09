В Польше осквернили кладбище советских солдат

В городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе Польши осквернили кладбище советских солдат, передает РИА «Новости».

«Я сегодня узнал, что на кладбище, где похоронены советские солдаты, погибшие во время боев за Польшу, разбиты надгробия», — рассказал руководитель общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением советских мемориалов, Ежи Тыц.

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В социальных сетях сообщается, что разрушено более 20 надгробий.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило властям Польши протест в связи с актами вандализма в отношении мемориалов советских солдат в Варшаве, Сосновце и Ольштыне.