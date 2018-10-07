В США самолет 40-х годов упал на шоссе

В американском штате Миссисипи легкомоторный самолет Williams' Navion A 1946 года выпуска совершил жесткую посадку на шоссе. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, самолет упал на шоссе из-за проблем с двигателем.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

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При этом пилот воздушного судна заявил, что «чудом» остался невредим.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Виктория в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека.