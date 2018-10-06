СК проводит проверку после обрушения строительных лесов в Москве

Следственный комитет России проводит доследственную проверку после обрушения строительных лесов на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По факту травмирования рабочих на западе Москвы проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в результате инцидента пострадали четверо рабочих.

Как отмечается, следователи выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения строительных лесов в столичном районе Раменки пострадали восемь человек.