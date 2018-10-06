СК проводит проверку после обрушения строительных лесов в Москве

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Следственный комитет России проводит доследственную проверку после обрушения строительных лесов на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По факту травмирования рабочих на западе Москвы проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в результате инцидента пострадали четверо рабочих.

Как отмечается, следователи выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения строительных лесов в столичном районе Раменки пострадали восемь человек.