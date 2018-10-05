На западе Москвы обрушились строительные леса, пострадали восемь человек

В результате обрушения строительных лесов в столичном районе Раменки пострадали восемь человек. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, инцидент произошел на территории стройплощадки ЖК «Снегири Эко».

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В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям подтвердили факт происшествия. Как сообщается, на место прибыли два санитарных вертолета Московского авиационного центра для эвакуации тяжело пострадавших.

«По прилету прибывшие авиамедицинские бригады оказали специализированную помощь особо тяжело двум пострадавшим, подготовили их к эвакуации по воздуху. После экипажи санитарных вертолетов эвакуировали пострадавших с места происшествия в лечебные учреждения Москвы», — сообщили в департаменте.

Уточняется, что пострадавших сопровождают авиамедицинские бригады.