Патрушев встретился с японским коллегой

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с генсеком Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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«Николай Патрушев и Сётаро Яти обменялись мнениями по вопросам взаимодействия России и Японии в сфере безопасности и укрепления доверия между странами. Отдельное внимание уделено обсуждению военно-политической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны выразили настроенность на укрепление российско-японского диалога по линии МИД и министерств обороны, а также Советов безопасности.