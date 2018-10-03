Путин поздравил финалистов конкурса «Учитель года» с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил финалистов конкурса «Учитель года — 2018» с предстоящим профессиональным праздником, который отмечается 5 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, работа учителей является «важной и благородной профессией».

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Он также добавил, что на плечах каждого педагога лежит воспитательная функция.

Путин подчеркнул, что в настоящее время правительство России старается уделять как можно больше внимания вопросам образования.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил всех учеников, их родителей и преподавателей с 1 сентября.