Адвокаты обжаловали домашний арест сестер Хачатурян

В Басманном суде Москвы зарегистрировали апелляционные жалобы на меру пресечения, избранную для сестер Хачатурян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе суда.

27 сентября суд отпустил из СИЗО сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве 57-летнего отца. Девушкам изменили меру пресечения на запрет определенных действий. В частности, сестрам запретили общаться друг с другом, пользоваться интернетом, покидать дом ночью и общаться со СМИ.

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Судом были приняты жалобы адвоката Ангелины Хачатурян Алексея Паршина и адвоката Крестины Хачатурян Алексея Липцера. Также была зарегистрирована жалоба адвоката Георгия Чугуашвили в защиту интересов потерпевших по делу.

«Дата и время рассмотрения указанных жалоб в настоящее время не назначены», — отметили в пресс-службе.

Ранее адвокаты сестер Хачатурян рассказали о жизни девушек после выхода из СИЗО.