Адвокаты рассказали о жизни сестер Хачатурян после выхода из СИЗО

Адвокаты Алексей Паршин, Алексей Липцер и Ярослав Пакулин рассказали о жизни сестер Хачатурян после выхода из СИЗО. Об этом они сказали в беседе с телеканалом «360».

Старшая и средняя сестры Хачатурян — Кристина и Ангелина — предпочитают находиться дома и не выходить на улицу после освобождения из следственного изолятора.

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По словам защитников, никаких планов сестры пока не строят, а просто отдыхают дома и не используют разрешение суда на прогулки.

Адвокат младшей сестры Марии Ярослав Пакулин рассказал, что девушка осваивается и уже выходила на прогулку в сопровождении мамы. Он отметил, что сейчас решается вопрос о ее переводе в школу около дома матери.

Ранее Басманный суд Москвы запретил сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, общаться друг с другом.