В Донецке на съезде компартии произошел взрыв

Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский сообщил, что в Донецке во время съезда компартии произошел взрыв, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека.

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«В Куйбышевском районе около получаса назад произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии. По предварительной информации, пострадали три человека», — заявил Бердичевский.

Ранее в результате взрыва в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Как сообщили СМИ, бомба была спрятана за Чебурашкой в камуфляже.