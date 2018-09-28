Россия проинформировала Украину о состоянии Сенцова

Глава российского СПЧ (Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека) Михаил Федотов проинформировал украинскую сторону о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден в России за терроризм. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, письмо с соответствующей информацией было направлено украинскому уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой.

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Согласно тексту письма, за здоровьем Сенцова круглосуточно наблюдают медики. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что Сенцов, отбывающий срок в России по статье «терроризм», выдвинут на премию «За свободу мысли».