Focus: Скрипаль работал на разведку НАТО

Источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI) заявил, что отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль работал на разведку четырех стран-участниц альянса. Об этом пишет Focus.

По словам источника, сотрудничество Скрипаля с разведслужбами НАТО продолжалось до 2017 года. При этом он якобы выдавал им информацию о действующих на территории других стран российских шпионах.

Ранее сообщалось, что Скрипаль совершил тайный визит в Чехию, а также по меньшей мере один раз встречался с представителями чешских спецслужб на территории Соединенного Королевства.