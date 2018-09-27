СМИ: Максакова снова вышла замуж, но неудачно

Мария Максакова, вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, снова вышла замуж, однако лишилась квартиры. Об этом пишет сайт mk.ru.

По данным издания, Максакова вышла замуж за Далхата Халаева 12 июля этого года в Киеве. После бракосочетания она подарила мужу апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве.

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Тем не менее Халаев почти сразу продал недвижимость, не спросив свою супругу, пишет издание. Максакова, узнав об этом, обратилась в Пресненский суд Москвы, чтобы сделку купли-продажи признали недействительной.

Вдова Вороненкова рассказала суду, что не знала о намерениях нового супруга. Как отмечается, ответчиками стали супруг певицы и покупатель Мурат Мержоев, уроженец Ингушетии.

Ранее Максакова проигнорировала ультиматум «украинских патриотов», которые требовали от нее покинуть Украину.