В Темзе заметили белугу

Эколог Дэйв Эндрюс сообщил о том, что заметил белугу в Лондоне, плавающей в Темзе.

«Не могу поверить, что пишу это, не шучу — белуга в Темзе», — написал Эндрюс в твиттере.

По его словам, белуга плавала рядом с баржами в Темзе около часа и не сдвинулась больше, чем на 200 метров.

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В ассоциации сохранения китов и дельфинов заявили, что белуга, скорее всего, потерялась и находится в беде, сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в водах у Гавайев редкого гибридного дельфина.