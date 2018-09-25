В Темзе заметили белугу
Эколог Дэйв Эндрюс сообщил о том, что заметил белугу в Лондоне, плавающей в Темзе.
«Не могу поверить, что пишу это, не шучу — белуга в Темзе», — написал Эндрюс в твиттере.
По его словам, белуга плавала рядом с баржами в Темзе около часа и не сдвинулась больше, чем на 200 метров.
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В ассоциации сохранения китов и дельфинов заявили, что белуга, скорее всего, потерялась и находится в беде, сообщает CNN.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в водах у Гавайев редкого гибридного дельфина.