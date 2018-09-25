Аваков анонсировал передачу Украине французских вертолетов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев получит первые четыре французских вертолета Airbus Helicopters до конца 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Правительство Украины и Airbus Helicopters подписали соглашение о поставке 55 вертолетов для нужд нацполиции, нацгвардии, пограничной службы, а также госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«В этом году на нужды подразделений МВД поступят первые четыре вертолета от французской компании», — заявил Аваков.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Украины потерпел крушение вертолет, принадлежавший госслужбе по чрезвычайным ситуациям. В результате инцидента никто не пострадал.