Число жертв крушения парома в Танзании достигло 225

В Танзании полицейский комиссар города Мванза Джон Монгелл проинформировал, что число погибших в результате крушения парома, произошедшем на озере Виктория, достигло 225. Об этом пишет газета The Citizen.

Паром на озере Виктория перевернулся 20 сентября, в 50 м от причала, находящегося на острове Юкора.

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Согласно имеющейся информации, на борту судна находились более 400 человек и груз, в то время как судно было рассчитано на 100 пассажиров и 25 т груза.

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении парома на озере Виктория в Танзании увеличилось до 209 человек.