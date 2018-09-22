МИД рассказал, обсуждался ли побег Ассанжа в Россию

МИД России сообщило, что выезд основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне не обсуждался, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, все контакты российских и эквадорских дипломатов носят рутинный характер.

«Статья содержит целый ряд подобных инсинуаций русофобского характера. Со своей стороны подчеркнем, что российские дипломаты не выходили ни на сотрудников посольства Эквадора в Лондоне, ни на представителей господина Ассанжа для того, чтобы способствовать его выезду с территории Великобритании», — говорится в сообщении МИДа.

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Ведомство отметило также, что «попытки придать конспирологический характер встречам эквадорских дипломатов в российском посольстве не выдерживают критики».

Ранее посольство России в Великобритании опровергло информацию британского издания The Guardian о том, что в 2017 году российские дипломаты пытались помочь основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу совершить побег из посольства Эквадора в Лондоне.

При этом, по данным Reuters, власти Эквадора в 2017 году планировали назначить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на дипломатический пост в посольстве в Москве, однако отозвали решение после отказа Британии предоставить ему дипломатический иммунитет.

Ассанж на протяжении шести лет проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2011 году британские власти постановили выслать его в Швецию, где он обвиняется в изнасиловании. Таким образом, основатель WikiLeaks не может покинуть территорию эквадорского диппредставительства, поскольку сразу будет задержан лондонской полицией.