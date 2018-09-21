В Донецкой области русский язык хотят лишить особого статуса

Подконтрольная властям Украины прокуратура Донецкой области требует отменить решение, принятое областным советом о региональном статусе русского языка, передает РИА «Новости».

Конституционный суд Украины принял решение о неконституционном характере закона об основах языковой политики, который наделяет русский язык статусом регионального, в конце февраля 2018 года.

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«При этом Донецким областным советом не принято никаких мер по отмене принятого ею решения. На устранение выявленных нарушений прокуратурой Донецкой области в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании противоправным и недействительным указанного решения», — заявили представители ведомства.

Ранее сообщалось, что окружной суд Львова рассмотрит иск о запрете русского языка в Харькове.