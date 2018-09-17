Милонов предложил Минздраву ввести «сухой закон»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести временный «сухой закон», сообщает РИА «Новости».

В своем письме Милонов предложил ввести ограничения до того, как будет наведен «порядок» в алкогольной отрасли и до снижения показателей алкоголизации населения.

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«Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством… Главная часть моего предложения — введение временного «сухого закона» на территории Российской Федерации», — говорится в тексте.

Депутат также предложил радикально пересмотреть механизм рекламы любой алкогольной продукции, выработать меры для снижения алкоголизации населения и борьбы с низкокачественным алкоголем.

Ранее Милонов в споре о школьной форме привел пример из «Гарри Поттера».