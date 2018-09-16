Трое молодых людей пробежались по Красной площади в трусах

Столичная полиция задержала троих молодых людей, которые бегали по Красной площади в Москве в одних трусах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, инцидент произошел в субботу, 15 сентября. Троих молодых людей 1999, 2003 и 2003 годов рождения доставили в отделение полиции.

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Как стало известно, в отношении задержанных были составлены административные протоколы.

Ранее СМИ сообщили, что на Красной площади был задержан «сошедший с ума» гражданин Соединенных Штатов. Как отмечалось, американец пожаловался на некие голоса «ведущие его за золотом».