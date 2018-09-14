Россияне поделились мнением об алкоголизме

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, посвященное проблеме алкоголизма в России. Его результаты опубликованы на официальном сайте центра.

Согласно результатам опроса, более трети россиян признались, что знакомы с проблемой алкоголизма не по наслышке — у 37% жителей страны в окружении есть алкоголики.

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Как отмечается, почти половина опрошенных считает алкоголизм болезнью, требующей помощи медиков (46%), а около трети (31%) полагают, что это болезнь социального характера. Причем 41% россиян утверждает, что государство прикладывает недостаточно усилий в борьбе с этой проблемой.

Также стало известно, как респонденты предлагают бороться с чрезмерным употреблением алкоголя. Самой популярной мерой стал запрет на продажу спиртного гражданам моложе 21 года (58%), пропаганда здорового образа жизни (54% ) и запрет рекламы алкоголя (49%). Меньше всего россиян поддержали повышение цен на алкоголь (21%) и введение «сухого закона» (12%).

Ранее опрос показал, во сколько раз в России холостяков оказалось больше незамужних женщин.