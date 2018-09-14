УПЦ: Польская церковь рекомендовала не спешить с автокефалией Украины

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата заявила, что Польская православная церковь призвала «не торопиться» с предоставлением автокефалии церкви на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение УПЦ.

Как отмечается, в Польше опасаются усугубления раскола в стране в случае предоставления автокефалии Украине.

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«Для предоставления автокефалии украинской церкви необходимо согласие всех поместных церквей, а поспешное решение может углубить раскол», — говорится в сообщении УПЦ.

Подчеркивается, что таким образом Польская православная церковь подтвердила свою позицию, высказанную на Архиерейском соборе 9 мая 2018. Польша настаивает на том, что что автокефалия может быть предоставлена только после консультации со всеми поместными церквами.

Ранее в РПЦ заявляли, что проект независимости УПЦ не поддерживает ни одна из поместных церквей.