Подозреваемые по делу Скрипалей дали интервью Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем твиттере сообщила, что взяла интервью у подозреваемых полицией Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с (Александром) Петровым и (Русланом) Бошировым. Не шучу. Каминг сун», — написала Симоньян.

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По ее словам, первым вопросом она попросила их подтвердить номера загранпаспортов, которые были обнародованы ранее.

«Первый журналистский вопрос Петрову и Боширову - а не могли бы вы показать нам загранпаспорта, оканчивающиеся на ...1297 и ....1294?», — сообщила она.

Симоньян подчеркнула, что сначала попросила их показать паспорта, а потом спросила «вы кто».

Ранее сообщалось, что Александр Петров согласился дать подробный комментарий по поводу отравления в Солсбери.