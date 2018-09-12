В США написавшую эссе «Как убить мужа» женщину обвинили в убийстве мужа

Американской писательнице Нэнси Крэмптон Брофи, автору эссе «Как убить своего мужа», предъявили обвинение в убийстве своего супруга. Об этом сообщает The Oregonian.

По данным издания, труп мужа писательницы Дэниэла Брофи с пулевыми ранениями обнаружили на кухне Орегонского кулинарного института в Портленде 2 июня. Свидетелей убийства 63-летнего мужчины не нашли, однако спустя три месяца расследования 68-летнюю Нэнси Брофи задержали по подозрению в убийстве.

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В эссе «Как убить своего мужа» автор перечисляет мотивы и способы убийства, а также приводит аргументы в пользу избавления от супруга.

«Развод слишком затратен, неужели вы действительно хотите делить свое имущество?» — пишет Брофи.

Как отмечается, среди возможных мотивов убийства писательница называет неверность, супружеское насилие и жадность.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали обвиняемого в ошибочном заказном убийстве.