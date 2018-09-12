В США написавшую эссе «Как убить мужа» женщину обвинили в убийстве мужа
Американской писательнице Нэнси Крэмптон Брофи, автору эссе «Как убить своего мужа», предъявили обвинение в убийстве своего супруга. Об этом сообщает The Oregonian.
По данным издания, труп мужа писательницы Дэниэла Брофи с пулевыми ранениями обнаружили на кухне Орегонского кулинарного института в Портленде 2 июня. Свидетелей убийства 63-летнего мужчины не нашли, однако спустя три месяца расследования 68-летнюю Нэнси Брофи задержали по подозрению в убийстве.
В эссе «Как убить своего мужа» автор перечисляет мотивы и способы убийства, а также приводит аргументы в пользу избавления от супруга.
«Развод слишком затратен, неужели вы действительно хотите делить свое имущество?» — пишет Брофи.
Как отмечается, среди возможных мотивов убийства писательница называет неверность, супружеское насилие и жадность.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали обвиняемого в ошибочном заказном убийстве.