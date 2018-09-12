В Москве в среду ожидается до +23°С

В Москве в среду, 12 сентября, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня составит от +21 до +23°С.

Днем будет облачно, местами возможен небольшой или умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/c, возможны порывы ветра 13-18 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столичном регионе понизится до 0°С к концу рабочей недели. В ночь на пятницу, 14 сентября, в Москве похолодает до 8-10°С, по области до 5-10°С, местами до нуля, погода ожидается без осадков. Днем температура в Москве повысится до 19-21°С, в районах Подмосковья до 16-21°С тепла.