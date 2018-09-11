В США предупредили о возможных наводнениях из-за урагана «Флоренс»

Ураган «Флоренс» будет «очень опасным крупным ураганом» вплоть до контакта с атлантическим побережьем Соединенных Штатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению об ураганах.

Также возможны «угрожающие жизни штормовые волны на побережье Северной и Южной Каролины», вслед за ними вероятны наводнения.

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Сейчас ураган 4-й категории «Флоренс» находится в Атлантическом океане в 600 километрах к юго-юго-западу от Бермудских островов.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в твиттере заявила о введении режима чрезвычайной ситуации в городе в связи с приближением урагана «Флоренс».

По ее словам, она подписала соответствующие распоряжение.