Суд запретил адвокату Бутиной комментировать расследование в СМИ

Окружной суд США по округу Колумбия запретил адвокату россиянки Марии Бутиной публично комментировать расследование ее дела. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению судьи, адвокат Бутиной Роберт Дрисколл использовал во время предыдущих интервью «слишком описательный язык», говоря о доводах обвинения.

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«Такое распространение информации не поможет нам собрать непредвзятое жюри», — заявила судья.

Также стало известно, что суд отказался освободить Бутину из-под стражи из-за опасений, что она улетит из страны. Следующее заседание суда в Колумбии по делу россиянки запланировано на 13 ноября.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре США признали ошибочными обвинения Бутиной в предоставлении секс-услуг.