СК: убитого экс-депутата Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство

В СК России проинформировали, что бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который был убит на территории Украины 1,5 года назад, будут судить посмертно. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, уголовное дело на Вороненкова было заведено, когда депутат был еще жив. Оно связано с тем, что его заподозрили в рейдерстве.

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«Следствием ему (Вороненкову. – Газета.Ru) заочно инкриминировались преступления… «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что делопроизводство не было прекращено после гибели Вороненкова из-за возражений его родственников.

Ранее сообщалось, что бывший депутат обвиняется в организации особо крупного мошенничества, связанного с попыткой хищения здания в Москве. Кроме того, ему вменяют фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц.

23 марта 2017 года Денис Вороненков был застрелен в центре Киева.