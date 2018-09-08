РПЦ пообещала разорвать общение с Константинополем, если УПЦ даруют автокефалию

Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви, передает РИА «Новости» заявление председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

«Когда таким наглым и циничным образом вмешиваются в дела поместной православной церкви, это не только заводит ситуацию в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия… Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в Русской церкви эту автокефалию не признаем. Нам не останется ничего, кроме как разорвать общение с Константинополем», — сказал митрополит Иларион.

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По его словам, своими последними действиями Константинопольский патриархат «по сути ставит себя вне того, что мы называем «каноническим полем» - вне правового поля вселенского православия».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что получение томоса об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) является стратегическим ориентиром на историческом пути Украины.