Мэй: в полиции считают псевдонимами имена подозреваемых по делу Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в полиции считают псевдонимами имена подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».

«Сегодня утром полиция рассказала о передвижении двух россиянин под именами Александр Петров и Руслан Боширов, эти имена, как полагают в полиции, являются псевдонимами», — сказала Мэй.

Реклама

Ранее сообщалось, что Мэй пригрозила России новыми санкциями из-за инцидентов с «Новичком».

«Газета.Ru» в онлайн-режиме следит за развитием событий.