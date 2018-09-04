Против замначальника центра «Э» по СКФО завели уголовное дело из-за пыток током

В отношении замначальника Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустама Жилетежева возбуждено уголовное дело о пытках током. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

О пытках, в том числе с применением электрического тока, поступило заявление от 38-летнего жителя Карачаево-Черкесской республики. По словам мужчины, его пытали сотрудники полиции, среди них был Жилетежев.

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Медики осмотрели мужчину, на его теле были выявлены кровоподтеки и следы контакта с проводником электрического тока. Сейчас следователи выявляют всех причастных к выступлению.

Ранее сообщалось, что суд арестовал двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии.