Источник рассказал о цели польских следователей при осмотре обломков Ту-154 Качиньского

Источник в польской комиссии по повторному расследованию причин крушения Ту-154М в Смоленске в 2010 году, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский, рассказал о цели повторного осмотра фрагментов самолета. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, польские эксперты хотят найти доказательства своей версии о взрыве на борту Ту-154.

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«Мы надеемся выяснить подробности об этом взрыве, в том числе информацию, которая расскажет подробности о характере взрыва, его причинах и так далее», — заявил источник.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко проинформировала, что российские и польские следователи начали осматривать фрагменты самолета Ту-154М, который разбился в Смоленске в 2010 году.