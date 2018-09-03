Следователи России и Польши приступили к осмотру обломков самолета Качиньского

Официальный представитель СК России Светлана Петренко проинформировала, что российские и польские следователи начали осматривать фрагменты самолета Ту-154М, который разбился в Смоленске в 2010 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, осмотр фрагментов будет осуществляться по инициативе польской стороны.

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«…представители Следственного комитета совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили к дополнительному осмотру частей самолета», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Петренко заявила, что у российских следователей нет сомнений в причинах крушения самолета Ту-154М.