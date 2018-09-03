Источник: в Москве неизвестный застрелил полицейского в метро

Неизвестный мужчина застрелил сотрудника полиции на станции метро «Курская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в результате инцидента погиб полицейский 4-го отдела УВД на московском метрополитене.

Как отмечается, злоумышленник скрылся с места преступления.

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В настоящее время полиция разыскивает нападавшего.

Ранее сообщалось, что двое полицейских получили ранения в результате перестрелки с неизвестным в Хасавюртовском районе Дагестана.

Как отмечалось, полицейские остановили автомобиль для проверки документов, после чего неизвестный начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов.