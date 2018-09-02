В Амстердаме неизвестный с ножом напал на прохожих

В Амстердаме неизвестный мужчина с ножом ранил двух прохожих в районе Центрального вокзала города. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в результате нападения пострадали граждане США.

Как отмечается, мужчина был задержан полицией.

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При этом в ходе задержания злоумышленник получил ранение.

В полиции также заявили, что напавший, по предварительным данным, имел «террористические мотивы».

Ранее сообщалось, что в Италии женщина с ножом напала на прохожих.