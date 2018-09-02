В Амстердаме неизвестный с ножом напал на прохожих
В Амстердаме неизвестный мужчина с ножом ранил двух прохожих в районе Центрального вокзала города. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, в результате нападения пострадали граждане США.
Как отмечается, мужчина был задержан полицией.
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При этом в ходе задержания злоумышленник получил ранение.
В полиции также заявили, что напавший, по предварительным данным, имел «террористические мотивы».
Ранее сообщалось, что в Италии женщина с ножом напала на прохожих.