В ходе демонстраций в Хемнице пострадали 11 человек

Во время демонстраций в городе Хемниц в Германии пострадали 11 человек, сообщает Bild.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в немецком городе Хемниц пострадал гражданин России.

Как отмечалось, протесты возникли после того, как погиб 35-летний гражданин Германии, в смерти которого могли быть виновны мигранты.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер пообещал провести тщательное расследование убийства жителя немецкого Хемница, из-за которого в городе вспыхнули беспорядки.