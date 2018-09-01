В ходе демонстраций в Хемнице пострадали 11 человек
Во время демонстраций в городе Хемниц в Германии пострадали 11 человек, сообщает Bild.
Все пострадавшие были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в немецком городе Хемниц пострадал гражданин России.
Как отмечалось, протесты возникли после того, как погиб 35-летний гражданин Германии, в смерти которого могли быть виновны мигранты.
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер пообещал провести тщательное расследование убийства жителя немецкого Хемница, из-за которого в городе вспыхнули беспорядки.