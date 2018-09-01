МГБ: причастные к убийству Захарченко все еще находятся на территории ДНР

Пресс-офицер МГБ Михаил Попов заявил, что причастные к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко все еще находятся на территории ДНР, передает РИА «Новости».

«Диверсанты, причастные к покушению на главу ДНР Александра Захарченко, находятся внутри нашей страны, что требует повышенной бдительности граждан ДНР - как для применения мер личной безопасности, так и для оказания возможного содействия оперативному штабу в обнаружении преступников», — сказал он.

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Ранее советник главы ДНР Александр Козаков рассказал подробности гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

По его словам, при покушении было использовано безоболочное взрывное устройство.